Als Teil der Vereinbarung wird ein nicht näher quantifizierter Minderheitsanteil an dem koreanischen Kosmetikunternehmen erworben. Angaben zu den finanziellen Details werden keine gemacht.

Damit will Givaudan sein Engagement im Bereich pflanzliche Zellkulturen und Phytopeptide ausbauen, wie der Aromen- und Duftstoffhersteller am Donnerstag mitteilte. Ziel ist die gemeinsame Forschung und Entwicklung in diesem Bereich, um alterungshemmende Inhaltsstoffe anbieten zu können. Auch auf der kommerziellen Seite soll das Geschäft in Südkorea durch die Zusammenarbeit ausgebaut werden und Givaudan werde Bio FD&C bei der weltweiten Vermarktung seines Portfolios unterstützen.

(AWP)