Der Schritt könne in zwei Wochen wieder rückgängig gemacht werden, nachdem die Prioritäten in der Client Computing Group überprüft worden seien, hiesst es in einem am Mittwoch verbreiteten Memo, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt.

Darin werden auch andere Massnahmen von Intel wie eine Sperre bei Geschäftsreisen umrissen. Der Chiphersteller sieht sich zunehmendem Wettbewerb durch AMD ausgesetzt und hat zudem Apple als Kunden verloren, nachdem der Mac–Hersteller seine eigenen Prozessoren entwirft.

(Reuters)