James von Moltke drängte in einem Memo diese Woche die Beschäftigten bis zum Ende des Jahres jede Gelegenheit zu nutzen, nicht wesentliche Reisen einzuschränken. "Mit Ihrer Hilfe werden wir unsere Kostensenkungsziele erreichen", schrieb er in der E-Mail an die Mitarbeiter.

Die Reisebeschränkungen sind das jüngste Beispiel für die Kostensenkungsbestrebungen unter dem neuen CEO Christian Sewing, die auf Vergünstigungen wie Erster-Klasse-Bahn-Tickets und sogar tägliche Obstschalen abzielen. Sewing hatte im April versprochen, die Ausgaben im Jahr 2018 unter 23 Milliarden Euro zu halten, größtenteils durch den Abbau von mindestens 4000 Arbeitsplätzen bis Ende des Jahres. Eine striktere Haltung gegenüber Reisen ist ein wesentliches Element der Bemühungen von Sewing und von Moltke, die Sachaufwendungen zu reduzieren.

Im vergangenen Monat hatte der Finanzchef alle Mitarbeiter der Deutschen Bank eingeladen, eigene Vorschläge zur Kostenreduzierung einzureichen, wie eine mit der Angelegenheit vertraute Person berichtete. Mehr als 500 Einreichungen seien während der ersten 24 Stunden eingegangen, sagte die Person.

"Wir sind dankbar für die vielen Ideen der Mitarbeiter", schrieb von Moltke im Memo. "Unter diesen sind Reiseausgaben eines der am häufigsten angesprochenen Themen."

(Bloomberg)