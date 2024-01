Die US-Notenbank Federal Reserve will mit ihrer straffen geldpolitischen Linie die Inflation eindämmen und zugleich den heiss gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen. Sie hatte nach einer Phase teils aggressiver Zinserhöhungen zuletzt drei Mal in Folge pausiert. Auch Ende des Monats dürfte die Fed der Erwartung der Finanzmärkte zufolge den Leitzins noch in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent halten. Die Währungshüter haben in ihrem Zinsausblick für 2024 allerdings insgesamt drei Schritte nach unten avisiert - also eine Senkung des Zinsniveaus um 0,75 Prozentpunkte.