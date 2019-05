Wenn die Tagung Ende Mai in Chicago stattfindet, wird der Pharmakonzern Studienergebnisse zu 17 Medikamenten vorstellen. Zu den wichtigen Daten zählen laut Medienmitteilung vom Freitag etwa neue Ergebnisse für die Kombination von Venclexta/Venclyxto plus Gazyva/Gazyvaro bei bisher unbehandelter chronischer lymphatischer Leukämie.

Zudem kündigt Roche weitere Informationen für Entrectinib an. Hier gehe es vor allem um den Einsatz des Kandidaten bei sogenannten pädiatrischen Patienten, also Kindern und Jugendlichen, die an rezidivierenden oder refraktären soliden Tumoren mit bestimmten Genfusionen leiden. Aber auch aus dem Bereich der Brustkrebs- und Lungenkrebsforschung werde Roche weitere Einblicke in den derzeitigen Stand der Pipeline-Programme geben.

(AWP)