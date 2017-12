Mit diesem wollen sie sich Vorteile aus der Tatsache verschaffen, dass klassische Banken ihre Kreditvergabe einschränken. Tanarra Credit Partners hat mehr als 285 Millionen Australien-Dollar (182 Millionen Euro) für den Asia-Pacific Fund I eingesammelt, der in Senior- und Mezzanine-Papiere investieren soll. Angestrebt wird ein Volumen von bis zu 500 Millionen Australien-Dollar, bevor er in der ersten Jahreshälfte 2018 für Anleger geschlossen wird, sagte der geschäftsführende Gesellschafter Michael Tierney gegenüber Bloomberg.

Die Zusagen beinhalten eine Eckpfeiler-Investition des 60 Milliarden Australien-Dollar schweren Pensionsfonds UniSuper Management Pty für ein verwaltetes Konto, das sich auf besicherte Kreditgelegenheiten aus dem Bereich Sub-Investment-Grade in Australien und Neuseeland konzentriert.

"Die Märkte für private Anleihen und institutionelle Kredite in Australien bekommen eine ganze Menge Dampf und bieten eine brauchbare Alternative zu traditionellen festverzinslichen Anlagen", sagte Tierney. "Die Banken fangen wirklich an, sich zurückzuziehen, und die Kapitalkosten kommen wirklich in Gang, was es zu einem ziemlich fruchtbaren Boden für Investoren macht, die es auf Private Credit abgesehen haben."

Kredit-Fonds im Trend

Tanarra folgt einer wachsenden Reihe von Firmen, die Kredit-Fonds aufbauen, um eine Lücke im Kreditgeschäft mit Unternehmen und Private-Equity-Firmen zu schliessen, da neue regulatorische Vorschriften die Banken dazu zwingen, Kreditvergabestandards zu verschärfen und mehr Kapital vorzuhalten.

Wylie hatte Credit Suisse First Boston in Australien in den 1990er Jahren geleitet und war später Chef der australischen Tochter von Lazard, einen Posten, den er 2015 aufgab. Er gründete Tanarra Capital im selben Jahr. Tierney und Peter Szekely, die beide vorher für Credit Suisse tätig waren, hatten Anfang des Jahres das neue Kreditgeschäft mit Wylie zusammen auf den Weg gebracht.

Der Fonds mit Büros in Melbourne, Sydney und Hongkong hat vor kurzem zudem auch Graham Lees als Managing Director und Malcolm White als Leiter des Kreditgeschäfts eingestellt. Beide waren zuvor bei der Credit Suisse beschäftigt, sagte Tierney, ein ehemaliger Leiter für Leveraged Finance bei der Schweizer Bank.

Neue australische Anlageklasse

Der Grossteil des Kernfonds wird in Australien und Neuseeland investieren, rund ein Drittel ist für Kredite in der asiatisch-pazifischen Region vorgesehen, berichtete Szekely.

Tanarra bemühte sich um globale Pensionsfonds, vermögende Privatpersonen und Family Offices und plant nun, in sogenannte Performing-Loans an Unternehmen und Buyout-Equity-Firmen zu investieren, sagte er. Der Fonds werde keine notleidenden Vermögenswerte und Immobilien ins Visier nehmen.

"Wir füllen die Lücke zwischen festverzinslichen und traditionellen privaten Investments", erklärte Szekely. "Für die Pensionsfonds entsteht dadurch eine neue australische Anlageklasse, zu der sie in der Vergangenheit keinen Zugang hatten."

(Bloomberg)