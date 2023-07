Zu der von der schwedischen Polizei genehmigten Kundgebung waren zwei Teilnehmer erwartet wurden, die einen Koran verbrennen wollten. Dazu kam es aber nicht. Der Vorfall führte zu diplomatischen Verwicklungen zwischen Schweden und dem Irak. So rief die Regierung in Bagdad ihren Geschäftsträger aus Stockholm zurück, bevor die Demonstranten nach rund einer Stunde den Bereich an der irakischen Botschafter verliessen. Zudem wurde die schwedische Botschafterin im Irak ausgewiesen.