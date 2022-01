Frühe Investoren von Bitcoin sind sehr reich geworden. So soll der heute 21-jährige, aus dem Irak in die Schweiz geflüchtete Dadvan Yousuf sogar Milliardär geworden sein. Seine ersten 10 Bitcoins will er im Alter von elf Jahren erstanden haben, um dann ein Jahr später gar 1000 Bitcoins zum Kurs von gut 10 Franken zu kaufen. Die 1000 Bitcoins habe er noch immer, sagt er. Die waren noch vor wenigen Monaten über 60 Millionen Franken wert. Aber jetzt sind es 20 Millionen weniger.

Alle, die Bitcoin gehalten haben, mussten in den vergangenen Monaten hohe Verluste hinnehmen. Weil alle Bitcoins in einem öffentlichen Register – der Blockchain – gespeichert werden, lässt sich das relativ gut nachvollziehen.

Noch immer fast 88’000 Bitcoin-Millionäre

Auf der Blockchain werden nicht nur alle Transaktionen gespeichert, sondern – vereinfacht formuliert – die Adressen, wo genau wie viele Bitcoins auf der Blockchain zugeordnet werden. Die Adressen sind lange Zahlen-Buchstaben-Kombinationen.

Noch im Oktober 2021 gab es gemäss dem US-Finanznewsportal Finbold 116’139 Bitcoin-Adressen, auf denen mehr als 1 Million Dollar registriert waren. Jetzt, im Januar 2022, sind es noch 87’953 solcher Adressen, also fast 30’000 weniger.

Das muss nicht heissen, dass es jetzt auch exakt 30’000 weniger Bitcoin-Millionäre gibt, denn ein Mensch kann mehrere Bitcoin-Adressen besitzen. Gleichzeitig können die Bitcoins auf einer Adresse auch das Eigentum von mehreren Personen sein.

Vier Adressen mit über 100’000 Bitcoins

Die Bitcoin-Adressen sind öffentlich einsehbar, samt dem Besitz an Bitcoins, die darauf registriert sind. Auf keiner Bitcoin-Adresse finden sich mehr als 245’680 Bitcoins (Stand vom 27. Januar), wie die Reichsten-Liste zeigt. Das sind rund 9,5 Milliarden Dollar. Die gehören allerdings nicht einer Person, sondern zur Kryptobörse Binance.

Es gibt vier Adressen, auf denen mehr als 100’000 Bitcoins registriert sind. Drei davon sind Kryptobörsen. Aber wer steckt hinter der drittreichsten Bitcoin-Adresse mit 125’716 Bitcoins, also 4,5 Milliarden Dollar? Jedenfalls wurden dort innerhalb der vergangenen Woche 1718 Bitcoins verschoben; sie haben einen Wert von rund 60 Millionen Dollar.

Möglicherweise hat der Eigentümer dieser Adresse die Bitcoins gekauft, oder er hat sie von einer anderen Adresse, die ihm auch gehört, dorthin verschoben. Was genau passiert ist, lässt sich alleine mit diesen Informationen nicht eruieren. Das zeigt: Bitcoin ist sehr transparent, aber dann auch wieder nicht.

Dieser Artikel erschien zuerst im Digital-Angebot der "Handelszeitung" unter dem Titel: "30’000 Bitcoin-Millionäre weniger auf der Welt"