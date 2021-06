Die weltweit grösste Kryptowährung bewegt sich einigen Tagen knapp über der Marke von 35'000 Dollar. Die Preis-Schwankungen - gemessen an der Spanne zwischen dem täglichen Hoch und Tief - fielen auf den niedrigsten Stand seit Anfang des Jahres. Obwohl am Wochenende Pläne publik wurden , nach denen die US-Finanzbehörden eine aktivere Rolle bei der Regulierung des Krypto-Markts einnehmen will. Die 10-Tage-Volatilität von Bitcoin fiel auf 106 Prozent zurück - von einem Hoch von fast 162 Prozent am 24. Mai.

Graphik: Bloomberg

"Trotz einer weiteren Reihe von 'negativen Schlagzeilen' ist Bitcoin über das Wochenende um 2000 Dollar gestiegen", schreibt Tom Lee, Mitgründer des Research-Unternehmens Fundstrat Global Advisors in einer Notiz an seine Kunden. "Ich kann nicht anders, als dies dahingehend zu interpretieren, dass die Wahrscheinlichkeitdie höher geworden ist, dass Bitcoin die Talsohle erreicht hat. Schlechte Nachrichten erzeugen keine neuen Tiefststände mehr."

Lee gehört zu den Analysten, die bei Bitcoin äusserst bullish sind. Er sieht die Kryptowährung noch vor Ende des Jahres auf über 125'000 Dollar steigen. Doch er wartet dabei auf einen Anstieg über 40'000 Dollar als Zeichen dafür, dass die digitale Währung ihren Tiefpunkt für 2021 gesehen hat.

Kryptowährungen haben ein paar turbulente Monate hinter sich. Bitcoin hat sich zwischenzeitlich mehr als halbiert von seinem Hoch Mitte April. Auslöser waren Bedenken über die Regulierung seitens der USA und China sowie aufkommende Fragen über die ökologische Nachhaltigkeit der Bitcoin-Schürfung. Der prominente Verfechter der digitalen Währung und Tesla-Gründer Elon Musk ging sogar so weit, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel für Fahrzeuge zu akzeptieren.

«Bitcoin kann leicht in die eine oder andere Richtung ausschlagen»

"Krypto ist im Moment ein hartes Pflaster, das Band ist chaotisch, und Bitcoin könnte leicht in die eine oder andere Richtung ausschlagen", schreibt Chris Weston, Leiter der Forschung bei Pepperstone Financial, in einer Notiz. Am Donnerstag schloss sich der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, dem Chor der Zentralbanker an, die Bitcoin nach dem jüngsten Anstieg und Abrutschen in Frage stellen.

Dennoch sehen einige die relative Ruhe des Wochenendes als ein Zeichen, dass sich die Preise erholen könnten, auch wenn das fragwürdige Umweltprofil von Bitcoin das Argument, dass der Token mehr Mainstream-Investitionen anlocken wird, untergraben hat. Bitocin ist um etwa 20 Prozent von seinem Mai-Tief knapp über der 30'000-Dollar-Marke gestiegen.

"Wenn sich die Regulierungsbehörden engagieren, kann es einige nervenaufreibende Schlagzeilen für den Markt geben, aber das Engagement ist mittelfristig positiv für die institutionelle Annahme", sagte Jonathan Cheesman, Leiter des ausserbörslichen und institutionellen Verkaufs bei der Krypto-Derivatebörse FTX. "Es gibt zumindest zaghafte positive Anzeichen dafür, dass die schlimmsten Befürchtungen nicht wahr geworden sind."

(Bloomberg/cash)