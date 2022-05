“Die Märkte sind längst überfällig für eine Erholungsrally”, sagt Hayden Hughes, Chef der sozialen Handelsplattform Alpha Impact. “Bitcoin hat gerade acht aufeinanderfolgende Wochen im roten Bereich hinter sich und wurde technisch überverkauft auf Niveaus, die wir traditionell nur am Boden von Bärenmärkten sehen.”

Ether gewann am Montag bis zu 6,6 Prozent. Die Preise von Avalanche und Solana legten um zeitweise 12 Prozent bzw. 7,1 Prozent zu.

“Auf Alpha Impact sehen wir starke Käufe von Ether und mehreren Altcoins, und diese Muster spiegeln das wider, was wir im Juli 2021 am Tiefpunkt des Bärenmarktes und im Januar 2022 am lokalen Tiefpunkt gesehen haben”, sagte Hughes.

(Bloomberg)