Die Cyber-Devise Bitcoin notierte am Mittwoch bei 42'650 Dollar leicht schwächer. Die Gefahr, erneut unter die psychologisch wichtige Marke von 40'000 Dollar zu rutschen, sei noch nicht vom Tisch, sagten Experten.

Um der charttechnisch heiklen Lage zu entkommen, reichten Schnäppchenjäger laut Marktstrategen nicht aus. "Angesichts des fundamentalen Gegenwindes stehen die Börsenampeln weiterhin auf Rot, die Marktlage kann als schwarzseherisch betrachtet werden", erläuterte sagte Analyst Timo Emden von Emden Research. Investoren hatten sich wegen der Aussicht auf eine rasche Zinswende in den USA von Bitcoin abgewendet. Sollte die Marke von 40'000 Dollar erneut fallen, müssten sich Anleger laut Emden auf einen Fall auf 37'000 und 30'000 Dollar gefasst machen. Auch andere Kryptowährungen fassten die Anleger am Mittwoch nur mit spitzen Fingern an. Die zweitwichtigste Digitalwährung Ether, die mit dem Ethereum-Blockchain-Netzwerk verbunden ist, fiel um 0,2 Prozent auf 3223 Dollar.

(Reuters)