Die grösste virtuelle Währung ist seit Anfang Juli um etwa 40 Prozent auf mehr als 8.000 Dollar gestiegen. Grund dafür waren Spekulationen, dass ein Bitcoin-ETF innerhalb der nächsten Wochen von der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission genehmigt werden könnte.

Das ist mehr als nur ein bisschen ironisch. Die Bewertung und das Potenzial für Volatilität waren eine der Hauptsorgen der SEC in einem Brief im Januar über die Aussichten für solche Fonds, nachdem sie den Anstieg der Kryptowährung auf über 18.000 Dollar beobachtet hatte. Die Aufsichtsbehörde bat die potenziellen Emittenten, ihre Anträge zurückzuziehen, bis diese ihre Fragen beantworten konnten. Gerüchte, dass ein Bitcoin-ETF in greifbarer Nähe sein könnte, haben jedoch Kursschwankungen ausgelöst und Bitcoin erstmals nach zwei Monaten wieder auf über 8.000 Dollar getrieben.

"Die SEC will keinen Anteil daran haben, eine Spekulationsblase anzuheizen oder zu beeinflussen", sagt Eric Balchunas, ein leitender ETF-Analyst bei Bloomberg Intelligence mit Bezug auf die jüngste Rally. "Es ist wie ein Déjà-vu, aber ich bin zehnmal pessimistischer" im Hinblick auf die Genehmigung eines Fonds.

Gerüchte, Klatsch

Die jüngste Spekulation scheint vom Antrag von Cboe Global Markets vom 20. Juni auf Zulassung eines Bitcoin-ETF, der von VanEck Associates und SolidX Partners erstellt wird, herzurühren. Seither hat die Regulierungsbehörde eine Schwemme von Mitteilungen erhalten, mit denen Lobbyarbeit für einen solchen Fonds betrieben werden soll. Krypto-Fans haben sogar die SEC-Regeln analysiert, um verschiedene Termine für eine Entscheidung vorhersagen zu können: 10. August, 15. August, 16. August oder "bis September."

Darauf sollte man nicht zählen. Mindestens drei weitere Anfragen von Börsen, die Bitcoin-ETFs auflisten möchten, sind seit Januar anhängig. Die SEC sagte im Juni, dass sie Zeit bis zum 23. August und 15. September benötigen würde, um zwei Regeländerungen - in Bezug auf Bitcoin-Fonds von ProShares bzw. GraniteShares - zu erwägen. Und in der vergangenen Woche erklärte sie, es würde bis zum 21. September dauern, eine weitere Änderung für mehrere ETFs unter der Marke von Direxion zu bewerten. Die SEC hat ihre Überlegungen dabei mehrfach erweitert.

Allerdings erhöht die ETF-Branche den Druck. Letzte Woche reagierte VanEck auf die Fragen der SEC vom Januar und erklärte, ihr Fonds sei "mit der Mission der Kommission, die Anleger zu schützen, vereinbar". Und Bitwise Asset Management, das bereits einen privaten indexierten Kryptofonds betreibt, erklärte am Dienstag, sie beantrage die Genehmigung für einen neuen ETF, der die Performance der 10 grössten virtuellen Währungen abbilden soll.

Ein Sprecher der SEC lehnte eine Stellungnahme ab.

(Bloomberg)