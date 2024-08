Ausblick vorsichtig optimistisch

Mit Blick auf den weiteren Jahresverlauf zeigt sich das Management vorsichtig optimistisch. So soll der Umsatz im Bereich Digitalfernsehen in der zweiten Jahreshälfte höher ausfallen als in den ersten sechs Monaten, zudem wird wegen eines günstigeren Umsatzmix eine höhere Marge erwartet. Bei prognostiziert gleichbleibenden Kosten soll der Bereichs-EBITDA daher weniger negativ ausfallen als in der ersten Jahreshälfte. Auf Jahressicht werde der EBITDA-Verlust jedoch grösser sein, heisst es.