"Das Geschäft mit dem Bezahl-Fernsehen ist zwar rückläufig, aber wir verdienen immer noch Geld damit. Doch für die Zukunft müssen wir uns neu aufstellen. Wir investieren jetzt viel in die Bereiche Cybersecurity und in die Sicherheit im Internet der Dinge. Diese Bereiche sind sehr vielversprechend", sagte Kudelski in einem Interview mit der "Schweiz am Wochenende".

Das Unternehmen hat einen zweiten Sitz in Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, eröffnet. "In unseren neuen Geschäftsfeldern Cybersecurity und im Internet der Dinge gibt Amerika den Takt vor. Amerika ist ein einziger grosser Markt. Europa sind 28 Märkte. Der EU-Binnenmarkt funktioniert gut für den Warenhandel, aber nicht für die Digitalwirtschaft. Das Tempo zwischen den USA und Europa ist sehr unterschiedlich."

Unterschiede zwischen Amerika und Europa sieht der Verwaltungsratspräsident auch in puncto Datenschutz. "Europa favorisiert in erster Linie den Schutz der Privatsphäre. In Amerika gilt das Primat der freien Meinungsäusserung. (...) Ich glaube, der Königsweg geht irgendwo durch die Mitte." Seiner Meinung nach kommt der amerikanische Ansatz den Interessen der Allgemeinheit näher als der europäische. "Wir riskieren, in Europa unglaubliche Chancen zu verpassen."

(AWP)