Q4 wie erwartet schwächer

Gegen Ende 2022 hat sich die Situation allerdings normalisiert. So lagen alle wichtigen Kennzahlen für das vierte Quartal klar unter den Werten der Vorjahresperiode. Die gesamtwirtschaftliche Abkühlung habe sich ausgewirkt, heisst es dazu in der Mitteilung. Besonders ausgeprägt war der Rückgang in der Luftfracht, die im vierten Quartal einen Umsatzeinbruch von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erlitt.