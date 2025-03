Die Ertragskennzahlen entwickelten sich in der Folge leicht schlechter. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 13 Prozent auf 1,65 Milliarden Franken zurück, der Reingewinn um 16 Prozent auf 1,23 Milliarden. Die so genannte Konversionsmarge, die das Verhältnis von EBIT zum Rohertrag angibt, erreichte 19 Prozent. Sie gilt in der Branche als wichtige Kennzahl. Mittelfristig peilt das Unternehmen im Rahmen der «Roadmap 2026»-Strategie bekanntlich Konversionsraten von 25 bis 30 Prozent an.