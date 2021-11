Er macht selber gar keinen Hehl draus: Während im Auktionsgeschäft viele Bieter gern anonym bleiben, verkündete Justin Sun per Twitter, dass er "Le Nez" für 78,4 Millionen Dollar bei Sotheby's ersteigert hat.

Das Kunstwerk, 1947 geschaffen, war im Rahmen der Versteigerung der Macklowe Collection auf den Markt gelangt, gemeinsam mit anderen Werken von Klassikern der Moderne wie Pablo Picasso, Andy Warhol, Cy Twombly oder Mark Rothko. Insgesamt erzielten die von Sotheby's angebotenen Werke 676 Millionen Dollar, was die Macklowe-Sammlung zur wertvollsten je versteigerten Sammlung machte.

(1/3) I’m thrilled to share that I’ve purchased one of Alberto Giacometti’s most iconic sculptures, “Le Nez”, for a purchase price of $78.4 million at @Sothebys. pic.twitter.com/tVC1O7quxO

— Justin Sun (@justinsuntron) November 16, 2021