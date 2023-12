Der Dollar hat zum Franken um 15.03 Uhr die Marke von 85 Rappen durchbrochen und steht am späten Nachmittag um 17.09 Uhr bei 0,8440 Franken - der Tiefstkurs lag bei 0,8428 Franken. Zum Handelsstart notierte der Dollar noch bei 0,9540 Franken und damit einen Rappen höher. Gegenüber dem Franken konnte sich dagegen der Euro stabil halten, ehe er am Nachmittag ebenfalls unter Druck geriet. Aktuell steht die europäische Währung noch bei 0,9381 Rappen nach 0,9425 Franken am Morgen. Obwohl sich die Handelsaktivitäten in der Altjahreswoche normalerweise in Grenzen halten, ist der Dollar auch zum Euro deutlich gesunken. Um 17:10 Uhr notierte die US-Valuta bei 1,1116 zur europäischen Einheitswährung.