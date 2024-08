Die Aktien der Online-Apotheke DocMorris notieren am Mittwoch nach Handelsbeginn 2,6 Prozent tiefer bei 40.76 Franken. Der Titel schloss am Dienstag 12 Prozent tiefer bei 42 Franken und hat seit Jahresbeginn nahezu 50 Prozent an Wert verloren.