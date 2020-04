Die Zahl der täglichen Nutzer stieg im ersten Quartal um 24 Prozent auf 166 Millionen, wie der US-Kurznachrichtendienst am Donnerstag mitteilte. "Wenn Menschen zu Hause festsitzen, ist es kein Wunder, dass sie die Zeit, die sie sonst im Pub sind, nun vor den Bildschirmen verbringen", sagte Dozent Ben Marder von der University of Edinburgh Business School. Im Vorjahresquartal hatte das Nutzerplus bei elf Prozent gelegen. Die Twitter-Aktie sprang vorbörslich zehn Prozent.

Der Umsatz stieg im ersten Quartal um drei Prozent auf 808 Millionen Dollar. Erst im März hatte Twitter seine Prognosen wegen der Coronavirus-Pandemie zurückgezogen. Nun gehört das Unternehmen ähnlich wie Facebook, die Google-Mutter Alphabet und Snapchat-Anbieter Snap zu den Konzernen, die Hoffnung darauf machen, dass die Talsohle bereits durchschritten ist. So erklärte Twitter, in Asien hätten sich die Werbeeinnahmen erholt. In der Krise hatten vor allem Reiseunternehmen und Restaurant weniger Anzeigen geschaltet. Werbung macht vier Fünftel der Erlöse des Kurznachrichtendiensts aus.

Unter dem Strich stand ein Verlust von acht Millionen Dollar nach einem Gewinn von 191 Millionen Dollar im Vorjahresquartal. Nun will Twitter einen noch strengeren Blick auf die Ausgaben haben und beispielsweise weniger Leute einstellen.

(Reuters)