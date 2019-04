Kuwait besorgt über Irans Drohung mit Blockade der Strasse von Hormus

"Wir betrachten diese Drohungen mit Sorge und hoffen, dass unsere Region von diesen Spannungen verschont bleibt", zitierte die kuwaitische Nachrichtenagentur Kuna am Sonntag den stellvertretenden Aussenminister Chaled al-Dscharallah.

Die iranischen Revolutionsgarden hatten zuvor eine Blockade des strategisch wichtigen Seeweges am Ausgang des Persischen Golfs ins Gespräch gebracht. Vorausgegangen war die Aufforderung der USA an andere Länder, den Kauf iranischen Erdöls bis Mai zu stoppen. Andernfalls würden sie Sanktionen unterliegen. Die USA hatten Ölkäufe im Iran vergangenes Jahr erneut mit Sanktionen belegt, den grössten Ölkunden des Landes - die meisten davon in Asien - aber für weitere sechs Monate begrenzte Importe gestattet.

(Reuters)