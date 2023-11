Diese sei ein unverzichtbares Projekt, sagte Lagarde am Freitag auf dem European Banking Congress (EBC) in Frankfurt. Trotz zwei Aktionsplänen der EU-Kommission sei der Kapitalmarkt in Europa aber immer noch zersplittert. «Die finanzielle Integration ist geringer als vor der Finanzkrise», sagte sie. Die Anleihenmärkte in der Europäischen Union seien immer noch drei mal so klein wie in den USA. Auch beim Volumen an Risikokapital hinke die EU erheblich den USA hinterher.