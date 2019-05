Investiert würden rund elf Millionen Dollar, teilte die Tessiner Firma am Freitag mit. Damit könnten die Produktionskapazitäten am Standort Atlanta verdoppelt werden. Die Fabrik solle bis Ende Jahr fertiggestellt sein.

Interroll habe in der Region Amerikas den Umsatz 2018 zweistellig gesteigert. Wichtige Geschäftstrends wie die zunehmende Automatisierung von Lagern und Flughäfen sowie der Anstieg des E-Commerce unterstützten diesen positiven Ausblick. "Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage nach Interroll-Lösungen in Nord- und Südamerika", wird Amerika-Chef Richard Keely in der Mitteilung zitiert.

(AWP)