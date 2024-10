Vor zwei Wochen hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) den Leitzins zum dritten Mal in Folge um 25 Basispunkte auf 1,00 Prozent gesenkt und weitere Zinssenkungen in Aussicht gestellt. Am Hypothekarmarkt hätten die Akteure bereits seit Juni mit weiter fallenden Zinsen gerechnet, was auch zu rückläufigen Hypozinsen geführt habe, teilte Comparis am Donnerstag mit.