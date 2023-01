"Weich" zu werden bei der Inflationsbekämpfung würde die Volkswirtschaften vieler Ländern in die rezessionären Turbulenzen der 1970er Jahre zurückwerfen und einen "negativen Effekt auf arbeitende Menschen überall" haben. Lawrence "Larry" Summers, Ex-Finanzminister der USA und heutiger Harvard-Professor, sagte dies am Weltwirtschaftsforum WEF als Antwort auf eine Ökonomen-Idee, dass Notenbanken die in vielen Ländern und Wirtschaftsräumen gültigen Inflationsziele von 2 auf 3 Prozent anheben könnten. Unter anderen hatte Ex-IWF-Chefökonom Olivier Blanchard geraten, dieses Inflationsziel zu überdenken, um Rezessionen zu vermeiden.