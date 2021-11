Die Bedingungen für ein vorzeitiges Ende der Verkaufssperre von 10 Prozent der Aktien seien am (gestrigen) Dienstag, 16. November, erfüllt worden, schrieb die Zürcher Firma in der Nacht auf Mittwoch in einem Communiqué.

Die Freigabe gelte auch für andere Aktionäre, die vor dem Börsengang keine Verkaufssperre unterschrieben hätten, aber sich vom Markt hätten fernhalten müssen. "Dementsprechend schätzt das Unternehmen, dass insgesamt rund 11,8 Millionen Aktien zum Zeitpunkt der Handelseröffnung am 19. November 2021 zum Verkauf auf dem öffentlichen Markt zugelassen werden", hiess es weiter.

Die Sperrfrist gelte aber weiterhin für alle verbleibenden Aktien, die den Verkaufsverbot-Vereinbarungen und Marktabstandsregelungen unterliegen würden, schrieb On.

Das Unternehmen, an dem auch Roger Federer beteiligt ist, hat im September einen fulminanten Börsengang an der Wall Street hingelegt. Am ersten Handelstag spurtete die Aktien auf 35 Dollar nach oben, womit sie den Ausgabepreis von 24 Dollar weit hinter sich liess.

Am gestrigen Dienstag nach der Vorlage der Quartalszahlen schoss der Kurs um 25 Prozent auf 45,61 Dollar hoch. Das ist Rekord.

(AWP)