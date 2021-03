Saudi-Arabien ist nach Insiderinformationen dazu bereit, die Verlängerung der freiwilligen Ölkürzungen durch die Organisation Erdöl exportierender Länder und ihrer Kooperationspartner (OPEC+) zu unterstützen. Das Land sehe "die Nachfrage noch nicht als stark genug an und will verhindern, dass die Preise fallen", wie eine Person aus dem Umfeld des Ölkartells der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagte.

Saudi-Arabien sei daher daran interessiert, die Reduzierung der Fördermenge bis in den Juni hinein zu verlängern. Das saudische Energieministerium reagierte zunächst nicht auf eine Anfrage zur Stellungnahme. Im April soll Insidern zufolge bei einem weiteren OPEC+ Treffen das Vorgehen für den Monat Mai und darüber hinaus abgesprochen werden.

Der Branchen-Benchmark Brent-Rohöl-Future, der in diesem Monat mit 71 Dollar pro Barrel seinen höchsten Stand seit der Pandemie erreichte, ist seitdem auf etwa 65 Dollar gefallen. Am Dienstag steigt der Ölpreis. Die Sorte Brent steigt um 1,25 Prozent auf 65,05 Dollar.

(Reuters)