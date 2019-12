Das größte deutsche Geldinstitut könnte die leistungsbezogene Vergütung um bis zu 20% reduzieren, was den Rückgang von 5% bei der Belegschaft der Bank in diesem Jahr übertreffen würde, berichteten mit der Angelegenheit vertraute Personen. Sewing und der Vorstand hätten noch keine endgültige Entscheidung getroffen, da das vierte Quartal noch nicht vorbei sei, sagten die Personen.

Vertreter der Deutschen Bank standen für eine Stellungsnahme nicht unmittelbar zur Verfügung.

Sewing bemüht sich, bei der problembehafteten Investmentbank Spitzenkräfte bei der Stange zu halten, während er für die nächsten Jahre Kosteneinsparungen von etwa 6 Milliarden Euro versprochen hat. Diese Herausforderung ist nun um so dringlicher geworden, da er die Investmentbank wieder zum Mittelpunkt der Wachstumspläne der Deutschen Bank gemacht hat.

Sinkende Erträge

Die Erträge in dem von Mark Fedorcik und Ram Nayak geleiteten Geschäftsbereich sind in den ersten neun Monaten des Jahres um 11 Prozent gesunken, während der Vorsteuergewinn um 47 Prozent eingebrochen ist. Sewing sagte jedoch am Dienstag, dass die “Dynamik” in dem Bereich in letzter Zeit ermutigend gewesen sei. Ähnlich äußerten sich auch andere Investmentbanken, die auf bessere Handelsbedingungen im vierten Quartal verwiesen.

Die Deutsche Bank hat im vergangenen Jahr 1,9 Milliarden Euro für Bonuszahlungen ausgegeben. Die Bank hat gesagt, dass das Volumen der Leistungsprämien in diesem Jahr die geringere Zahl der Mitarbeiter widerspiegeln werde. Sewing betreibt auch den Ausstieg aus dem Aktienhandel und transferiert bis zu 1.300 Mitarbeiter aus dem Bereich, der auf Hedgefonds ausgerichtet ist, an BNP Paribas.

Europäische Investmentbanker müssen sich 2019 generell auf geringere Boni einstellen, viele erwarten Rückgänge im zweistelligen Prozentbereich.

(Bloomberg)