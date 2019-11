Das dürften sich die erfolgsverwöhnten Aktionäre von Swiss Life nicht gewohnt sein: Der Lebensversicherungskonzern aus Zürich wartet für einmal mit einem eher leicht enttäuschenden Zwischenbericht auf.

Mit 18 Milliarden Franken bewegen sich die Prämieneinnahmen und Kommissionserträge nach neun Monaten am ganz unteren Ende der Markterwartungen. Auch die Swiss-Solvency-Test-Ratio, sie liegt bei rund 200 Prozent, weiss nicht vollends zu überzeugen.

Analysten relativieren den vorliegenden Zahlenkranz allerdings. Sie weisen darauf hin, dass der Zwischenbericht keine Gewinnkennzahlen umfasst. Ausserdem rechnen sie mit einem saisonal starken Abschneiden bei den Kommissionserträgen im Schlussquartal.

Dennoch fällt die Swiss-Life-Aktie etwas von ihren langjährigen Höchstkursen vom Vortag bei 505,80 Franken zurück. Zur Stunde verliert sie noch 0,4 Prozent auf 503 Franken.

Schwächen im internationalen Geschäft und in der Vermögensverwaltung

Der Zwischenbericht provoziert in Expertenkreisen eher unterschiedliche Reaktionen. Vorwiegend positive Worte findet der Versicherungsanalyst der Zürcher Kantonalbank. Er findet einerseits Gefallen an der vorteilhaften Volumenentwicklung, andererseits aber auch an der starken Entwicklung bei den Kommissionserträgen. Das stark rückläufige internationale Geschäft überrascht ihn hingegen nicht. Das Anlageurteil für die Swiss-Life-Aktie lautet wie bis anhin "Marktgewichten".

Ähnlich positiv fällt das Urteil seines Berufskollegen bei der UBS Investmentbank aus. Auch er zeigt sich erfreut über das starke Wachstum bei den Prämieneinnahmen und den Kommissionserträgen. Dass die Geschäftsentwicklung in der Vermögensverwaltung insgesamt etwas schwächer ausfällt, irritiert den UBS-Analysten nicht. Angesichts der mittlerweile stolzen Bewertung stuft er die Aktie weiterhin nur mit "Neutral" und einem 12-Monats-Kursziel von 485 Franken ein.

Der Aktie fehlen neue Kursimpulse

Zurückhaltender gibt sich der für Kepler Cheuvreux tätige Versicherungsanalyst. Seines Erachtens liegt die Prämienentwicklung etwas hinter den Erwartungen zurück. Allerdings räumt er ein, dass diese Beobachtung nur unwichtige Geschäftsbereiche betreffe und deshalb wohl vernachlässigbar sei. Der Analyst zeigt sich überrascht, dass der Lebensversicherungskonzern anlässlich des Zwischenberichts kein Aktienrückkaufprogramm bekannt gibt. Er erhofft sich in diesem Zusammenhang von der geplanten Telefonkonferenz wichtige Anhaltspunkte. Das Anlageurteil lautet unverändert "Hold", das Kursziel 500 Franken.

Wie es im hiesigen Handel heisst, ist die Aktie von Swiss Life in den letzten Jahren gut gelaufen. Alleine seit Anfang Januar errechnet sich ein Kursplus von gut 32 Prozent. Damit steht die Aktie bei den Unternehmen aus dem Swiss Market Index (SMI) weit oben auf der diesjährigen Gewinnerliste.

Einst für ihre üppige Dividendenrendite und den Bewertungsabschlag gegenüber dem rechnerischen Buchwert gefeiert, trifft mittlerweile weder das Eine, noch das Andere zu. Mit 3,3 Prozent ist die Dividendenrendite bestenfalls noch durchschnittlich und gegenüber dem bereinigten Buchwert errechnet sich auf Basis von Schätzungen ein Aufschlag von rund 10 Prozent.

Beobachter sehen im Zwischenbericht nicht den erhofften Impulsgeber für die Aktie. Deutlich tiefere Kurse erwarten sie allerdings auch nicht.