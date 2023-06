Die Aktionäre des Batterienherstellers Leclanché werden an der Generalversammlung vom 26. Juni über die Umwandlung von Schulden in Aktien der Gesellschaft befinden. Damit solle die Bilanz gestärkt werden, heisst es in der Einladung zur GV, welche am Montag veröffentlicht wurde.

aktualisiert um 09:30