Die Cicor-Aktie hatte sich davor bei dünnsten Umsätzen nicht bewegt: 62,60 Franken entsprach dem Schlusskurs vom Dienstag. Der Handel soll um 11.30 Uhr wieder aufgenommen werden, wie der Börsenbetreiber SIX mitteilte.

Cicor veröffentlichte im Anschluss an die Handelssuspendierung Halbjahreszahlen. Die Zwischenbilanz war ursprünglich für Donnerstag angekündigt. Das Unternehmen verdoppelte den Gewinn in den ersten sechs Monaten auf 4,7 Millionen Franken. Der Umsatz wuchs um 12,8 Prozent auf 122,9 Millionen Franken. Für das Gesamtjahr stellte Cicor einen Umsatzanstieg um einen hohen einstelligen Prozentbetrag und eine Betriebsgewinnmarge (Ebit) zwischen 5 und 6 Prozent in Aussicht.

(Reuters)