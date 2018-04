Der Leserschaft von cash sind Facebook & Co. mehrheitlich unheimlich: 63 der Befragten in der cash-Umfrage mit über 5000 Teilnehmern wollen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bei Tech-Aktien einsteigen. Nahezu zwei Drittel locken die gesunkenen Kurse von US-Technologiewerten wie Facebook, Amazon, Apple, Netflix oder Google nicht an.

Der Kurs der Facebook-Aktie ist seit Anfang Februar um fast 16 Prozent zurückgegangen. Zunächst waren da die Marktturbulenzen, in welche die Investoren mit ihren Ängsten um die US-Geldpolitik die Märkte rund um die Welt stürzten. Spezifisch unter Druck geriet Facebook aber auch wegen der Affäre um die Firma Cambridge Analytica, die gesammelte Daten von Facebook-Usern im amerikanischen Präsidentenwahlkampf von 2016 verwendet haben soll. Eine Untersuchung gegen dieses Vorgehen läuft. Die weltweite Diskussion um den Privatsphäre-Schutz von Daten ist erneut angefacht worden.

Aber auch andere wichtige Tech-Titel aus dem amerikanischen Markt haben nach einer starken Performance über Monate hinweg nun Kursdellen erlitten, wie die folgende Grafik zeigt. Die wichtigsten Aktien dieses Segments werden unter dem Akronym FAANG zusammengefasst, dies steht für Facebook, Apple, Amazon, Netflix und Google.

Der Sturz der US-Tech-Aktien: 12-Monate-Kursverlauf von Facebook (rot), Apple (grün), Amazon (blau), Alphabet (Google-Mutter, orange) und Netflix (violett). Grafik: cash.ch

Die cash-Leserschaft beeindruckt mehrheitlich nicht, dass aktuell neun von zehn Analysten die Facebook-Aktie zum Kauf empfehlen und im Durchschnitt ein Kursziel von 220 Dollar setzen, bei einer Aktie, die aktuell 156 Dollar kostet.

Dies zeigt einen gewissen Graben zwischen Privatanlegern, zu denen ein beträchtlicher Teil der cash-Leser gehört und den Analysten in der Finanzbranche. Denn auch der weltgrösste Vermögensverwalter Blackrock empfiehlt weiter Aktien und hebt dabei besonders Schwellenländer-Titel und US-Technologiewerte hervor. Christian Gattiker, Research-Chef bei Julius Bär, riet im cash-Börsen-Talk von vergangener Woche dazu, die Finger von SMI-Schwergewichten wie Roche, Nestlé und Novartis zu lassen und stattdessen in Tech-Werte zu investieren, vor allem solche aus den USA.

Home-Bias

Schweizer Privatanleger, das zeigt sich immer wieder, haben einen mehr oder weniger deutlich ausgeprägten "Home-Bias" und bevorzugen vor allem Titel aus dem heimischen Markt. Wenn ausländische Aktien von Interesse sind, sind dies neben bekannten grossten deutschen Unternehmen vor allem auch die US-Technologiewerte.

Die alltagsverändernden Smartphones und Tablets von Apple, eine Internet-Weltmacht wie Google, die Revolutionierung des Handels durch Amazon genauso wie die innovativen Elektroautos von Tesla lösen auch hierzulande Wachstumsphantasien bei Anlegern aus.

Doch die Kritik an der Datenmacht der Tech-Konzerne geht nicht spurlos an deren Image vorbei. Unfälle und Probleme wie bei Tesla verschärfen diese Wahrnehmung - ganz zu schweigen vom problematischen Aprilscherz von Tesla-Gründer Elon Musk, der irreführenderweise die Pleite des Unternehmens twitterte. Und wenn die Börsen sowieso durchgeschüttelt werden, steigt die Skepsis gegenüber ausländischen Titeln noch mehr als inländischen.

Allerdings: Auch inländische Tech-Aktien haben gelitten. Der Apple-Zulieferer AMS ist innerhalb eines Monats an der Börse um 12 Prozent gesunken. Federn gelassen, wenn auch in moderaterem Umfang, haben auch Logitech (-6 Prozent) und Temenos (-2 Prozent). Die in der cash-Umfrage deutlich gewordene Skepsis gegenüber Tech-Aktien mag also vielfältige Ursachen haben.