"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit dem Canopy Growth-Team", sagte Stewart am Donnerstag in einer Erklärung. "Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Produkten, die Menschen und ihren geliebten Tieren helfen können." Stewart, 77, ist Tierliebhaberin, die mit dem Rapper und bekannten Haschisch-Kenner Snoop Dogg eine Kochshow veranstaltet. Sie wurde bekannt durch ihre Projekte auf Gebieten wie Kochen, Hauswirtschaft, Gartenarbeit, Etikette und Basteln sowie handwerkliche Tätigkeiten. Sie wird oft als "Amerikas beste Hausfrau" bezeichnet.

Die Aktie von Sequential Brands Group, zu der die Marken Martha Stewart Media und Merchandising gehören, stieg am Donnerstag bis zu 56 Prozent, obwohl nicht klar war, ob das Unternehmen an der Partnerschaft beteiligt sein würde.

Canopy führt mehrere klinische Studien durch, in denen untersucht wird, wie Cannabis-Wirkstoffe die Gesundheit von Mensch und Tier verbessern können, einschliesslich der Erforschung der Wirksamkeit von CBD, einer nicht-berauschenden Substanz zur Behandlung von Angstzuständen bei Tieren. Cannabidiol, sein formaler Name, ist in der Popularität gestiegen und hilft nach Ansicht seiner Befürworter bei allen möglichen Beschwerden, von Stress über Entzündungen bis hin zu Schlaflosigkeit.

