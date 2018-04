Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis wurden klar verbessert und übertrafen die Erwartungen der Analysten. Das Umsatzwachstum in Lokalwährungen lag deutlich über der für das Gesamtjahr bestätigten Guidance.

Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 9,4 Prozent auf 2,47 Milliarden Franken, wie der Konzern am Donnerstag mitteilt. Ohne Wechselkurseffekte hätte ein etwas geringeres Plus von 8,9 Prozent resultiert. Der Bestellungseingang wuchs derweil im Quartal um 8,2 Prozent (LW +7,6%) auf 2,82 Milliarden und der Auftragsbestand belief sich per Ende März auf 8,48 Milliarden (+7,2%).

Wegen Buchhaltung ist Vergleich schwierig

Das operative Ergebnis (EBIT) entwickelte sich leicht schwächer als der Umsatz und verbesserte sich um 8,2% auf 281 Millionen Franken (LW +7,3%). Die entsprechende Marge sank leicht auf 11,4 von 11,5 Prozent. Beim Konzerngewinn hingegen verzeichnete der Innerschweizer Konzern mit plus 16 Prozent auf 208 Millionen einen starken Anstieg.

Aufgrund der erstmaligen Anwendung neuer Rechnungslegungsstandards (IFRS 9 und IFRS 15) sei der Vergleich mit der Vorjahresperiode eingeschränkt, betont Schindler. Neu werde dabei der Auftragsbestand abzüglich der Waren in Arbeit ausgewiesen. Auf den Umsatz im ersten Quartal habe dies einen positiven Effekt von 2,5 Prozent, für den Jahresumsatz wird ein beschränkter Effekt erwartet, wie aus der Präsentation zur Zahlenvorlage hervorgeht.

Mit den Zahlen hat Schindler die Erwartungen der Analysten auf allen Ebenen übertroffen. Der AWP-Konsens für den Umsatz lag bei 2,39 Milliarden Franken und für den Bestellungseingang bei 2,74 Milliarden. Der EBIT wurde auf 279 Millionen und der Reingewinn auf 206 Millionen geschätzt.

Hohe Aktivität bei Grossprojekten

Sämtliche Geschäftsfelder und Regionen hätten zugelegt und das Wachstum lag über dem Gesamtmarkt, betont das Unternehmen. Die Region Asien-Pazifik habe das stärkste Wachstum erzielte, gefolgt von den Regionen Amerika und EMEA (Europa, Mittlerer Osten, Afrika). Insbesondere das Geschäft mit grossen Projekten habe eine starke Aktivität gezeigt.

Schindler verbuchte in China, Indien und Südostasien starkes Wachstum bei den Neuinstallationen und hohes Wachstum bei den Dienstleistungen, Reparaturen und Modernisierung. In China habe sich der Markt bei den Neuinstallationen zu wettbewerbsfähigen Preisen stabil entwickelt. Indien habe sich von den negativen Einflüssen der Geld- und Steuerreform erholt, und Südostasien sei in allen Geschäftsfeldern gewachsen.

Die positive Entwicklung im Bausektor der USA habe die Region Nordamerika getrieben In Lateinamerika habe Schindler seine Position verteidigen können und in anderen Märkten Wachstum erreicht. In Nordeuropa habe sich die positive Entwicklung fortgesetzt und Südeuropa habe im Wohngebäude-Markt robustes Wachstum gezeigt. Hier sei Schindler bei den Neuinstallationen und den installieren Einheiten gewachsen.

Der Ausblick für das laufende Jahr 2018 wird bestätigt. Schindler erwartet gemäss der Mitteilung nach wie vor ein Umsatzwachstum von 3% bis 5% in Lokalwährungen. Der Ausblick für den Konzerngewinn werde wie bisher mit der Publikation der Halbjahreszahlen bekannt gegeben.

(AWP)