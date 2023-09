Bundesfinanzminister Christian Lindner hat in der Debatte um einen höheren Spitzensteuersatz CDU-Chef Friedrich Merz kritisiert. «Die Rechnung von Herrn Merz geht nicht auf», sagte der FDP-Chef am Sonntag im ARD-Sommerinterview. Sollte man den sogenannten Mittelstandsbauch, also den Steuersatz für die Bezieher kleinerer und mittlerer Einkommen, abflachen und dies mit dem Spitzensteuersatz gegenfinanzieren, könne er nur nüchterne Zahlen nennen, sagte Lindner. Der neue Spitzensteuersatz würde dann bei 80.000 Euro Einkommen beginnen, müsste aber 57 Prozent betragen. «Das wäre wirklich eine Strangulierung unserer wirtschaftlichen Entwicklung», warnte Lindner. Wichtiger sei es, jetzt in Deutschland Belastungen zu reduzieren statt zu erhöhen. «Deshalb ist die Alternative: Merz will höheren Steuersatz - Bundesregierung will Wachstumschancengesetz mit Entlastung.»