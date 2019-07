Das biopharmaunternehmen Obseva hat die Patientenrekrutierung für die Phase-III-Studie PIMROSE 1 abgeschlossen. In dem Programm wird der Produktkandidat Linzagolix in der Behandlung von Frauen eingesetzt, die wegen Uterusfibroiden, einem gutartigen Tumor in der Gebärmutter, an schweren menstruellen Blutungen leiden.

Das PIMROSE 1-Programm wird an 117 Standorten mit etwa 500 Patienten in den USA durchgeführt, wie Obseva am Montag mitteilte. Die Patienten sollen bis zu 52 Wochen lang behandelt werden, um die Sicherheit der Langzeitbehandlung zu beurteilen. Eine zweite klinische Phase-3-Studie, PRIMROSE 2, wird laut Mitteilung ebenfalls parallel in den USA und Europa durchgeführt. Die Studie testet die gleichen Behandlungsarme an 102 Standorten, an denen ebenfalls etwa 500 Patienten teilnehmen.

Für den Obseva-CEO Ernest Loumaye stellt der Abschluss der Patientenrekrutierung einen wichtigen Schritt in Richtung Linzagolix zur Behandlung von Gebärmutterfibroiden dar. Er gehe davon aus, dass im vierten Quartal 2019 und im ersten Halbjahr 2020 über halbjährliche primäre Endpunktdaten aus den Studien PRIMROSE 2 und PRIMROSE 1 berichtet werden kann.

(AWP)