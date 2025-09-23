- Kühne+Nagel: Jefferies senkt das Kursziel von 180 auf 165 Franken. Die Einschätzung bleibt unverändert Hold.

- Kühne+Nagel: Barclays senkt das Kursziel von 175 auf 165 Franken. Die Einschätzung Equal Weight wurde bestätigt

- Zurich IG: Jefferies erhöht das Kursziel von 445 auf 520 Franken. Die Einschätzung Hold wurde bestätigt.

- BKW: Research Partner erhöht das Kursziel von 180 auf 200 Franken. Die Einschätzung Halten wurde bestätigt.

- Givaudan: Citigroup senkt das Kursziel von 4350 auf 3725 Franken. Die Einschätzung Neutral wurde bestätigt.

- Swisscom: Kepler Cheuvreux nimmt die Abdeckung mit Reduce und Kursziel 520 Frankenwieder auf.

- LLB: Die ZKB senkt die Einschätzung von Übergewichten auf Marktgewichten.

- Swiss Life: Julius Bär erhöht das Kursziel auf 810 von 800 Franken und belässt die Einstufung auf Hold.

- SIG: UBS senkt das Kursziel auf 9,50 von 15,50 Franken. Die Einstufung lautet weiterhin Neutral.