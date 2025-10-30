Den Takt an den Börsen dürften auch weitere Firmenbilanzen vorgeben. Die US-Technologieriesen Microsoft, Alphabet und Meta, die ihre Zahlen nach US-Börsenschluss vorlegten, profitierten vom Siegeszug Künstlicher Intelligenz (KI). Der Börsenwert von KI-Pionier Nvidia hatte am Mittwoch als erstes Unternehmen der Welt die Schallmauer von fünf Billionen Dollar übersprungen. Zudem setzten die Investoren nach Gesprächen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Regierungschef Xi Jinping auf eine Entspannung im Handelsstreit zwischen den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Trump und Xi verständigten sich bei dem Treffen in Südkorea nach Trumps Angaben auf eine Senkung von US-Zöllen auf Importe aus der Volksrepublik. Im Gegenzug wird China demnach wieder Soja aus den USA kaufen und die Ausfuhr Seltener Erden aufrechterhalten.