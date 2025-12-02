Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert in den Handel starten. Zum Wochenanfang hatte der deutsche Leitindex ein Prozent auf 23.589 Punkte nachgegeben. Auch an der Wall Street liessen die drei wichtigsten Börsenindizes Federn. Spekulationen auf eine Zinserhöhung in Japan hatten die Marktteilnehmer verunsichert und einen Ausverkauf bei Anleihen ausgelöst. Auf Konjunkturseite haben Anleger im Tagesverlauf Daten aus der Euro-Zone im Blick. Bei der Inflation erwarten Analysten für November ein Verharren auf dem Oktoberwert von 2,1 Prozent. Auch die Arbeitslosenzahlen der Eurozone für Oktober stehen an. Erwartet wird, dass die Arbeitslosenquote unverändert bei 6,3 Prozent liegen dürfte. Auch die weiteren Entwicklungen im Ukraine-Krieg treiben Börsianer um. Der Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, Steve Witkoff, und dessen Schwiegersohn Jared Kushner wollen am Dienstag in Moskau mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zusammentreffen. Bei dem Gespräch soll es um Möglichkeiten zur Beendigung des Ukraine-Kriegs gehen.