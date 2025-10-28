Asiens Börsen haben am Dienstag ihre jüngsten kräftigen Gewinne gefestigt. Die Hoffnung auf eine Entspannung der globalen Handelsspannungen stützte die Risikobereitschaft der Anleger, während die Rally bei Technologiewerten auf Quartalszahlen grosser Unternehmen in dieser Woche setzte. In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,1 Prozent auf 50'452,52 Punkte nach, der breiter gefasste Topix notierte 0,5 Prozent niedriger bei 3'309,28 Zählern. Belastet wurde der Markt durch den Präzisionsmotorenhersteller Nidec, dessen Aktie um 19,45 Prozent abstürzte, nachdem die Tokioter Börse das Unternehmen wegen eines Bilanzskandals auf die Liste möglicher Delistings gesetzt hatte. Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 4'005,44 Stellen, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 4.726,19 Punkte.