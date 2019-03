Die Angestellten der Deutschen Bank haben unterrichteten Kreisen zufolge am Mittwoch erfahren, wie hoch ihre Bonuszahlungen für 2018 ausfallen werden. Bei vielen gebe es tiefe Bonuskürzungen und einige Banker in New York und London erhalten überhaupt keine Zusatzzahlung, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Viele von denen, die hohe Einschnitte vermeiden konnten, hätten eine Garantie für die Bonus-Auszahlung, wie beispielsweise neu rekrutierte Mitarbeiter. Das sagten die informierten Personen, die um Anonymität baten, weil sie nicht befugt seien, über die Angelegenheit zu sprechen. Ein paar Top-Performer erhielten höhere Boni, sagte eine der Personen.

Die Deutsche Bank habe den Bonuspool für 2018 auf weniger als 2 Milliarden Euro verringert, was gegenüber 2017 einem Rückgang von 10 bis 15 Prozent entspricht, sagte eine der Personen. Die Bank führe selektivere Vergütungen ein, um Top-Performer zu halten, hatte Bloomberg im Januar berichtet. Die Bank wird die endgültige Grösse ihres Bonus-Pools am 22. März bekannt geben, wenn sie ihren Geschäftsbericht veröffentlicht.

Das angeschlagene Kreditinstitut hatte in den letzten Jahren mit zahlreichen Skandalen zu kämpfen, darunter im November eine dramatische Razzia in ihrer Frankfurter Zentrale, als deutsche Behörden nach Anhaltspunkten für Geldwäsche suchten.

Der Aktienhandelsbereich der Deutschen Bank hat im vergangenen Jahr einen Verlust von rund 750 Millionen US-Dollar verzeichnet und die Bank habe die Schliessung ihres gesamten Aktiengeschäfts in Betracht gezogen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichteten. Die Erträge bei der Investmentbank, auf die der Löwenanteil der Boni der Bank entfällt, gingen im vierten Quartal um 5 Prozent zurück, und der Gewinn sank im abgelaufenen Geschäftsjahr um 48 Prozent.

