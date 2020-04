In Nordeuropa, wo die Niveaus der notleidenden Kredite weitaus niedriger sind als im Süden, sehen Regierungen und Aufsichtsbehörden, angeführt von Deutschland, nicht die Notwendigkeit für eine solche Bad Bank, wie sie von anderen Ländern vorgeschlagen werde, sagten die Personen. Die Idee werfe auch rechtliche Fragen auf, hiess es weiter.

Gründe für eine Bad Bank

Europa steht vor der tiefsten Rezession seit Menschengedenken, was die Aussicht auf weit verbreitete Zahlungsausfälle bei Unternehmen erhöht, die sich auf die Bilanzen der Banken auswirken und ihre Kreditvergabefähigkeit verringern würden. Um diesen Teufelskreis zu vermeiden, drängen einige Vertreter auf einen Plan, der 2017 in Umlauf gebracht wurde: Ein staatlich finanziertes Vehikel, das Problemkredite aufnehmen und es den Banken ermöglichen würde, sich darauf zu konzentrieren, den Kreditfluss am Laufen zu halten.

Dennoch bleiben viele der Probleme bestehen, die die Verwirklichung des Plans schon vor drei Jahren verhindert haben. Die Verlagerung von Verlusten von Banken auf Steuerzahler würde gegen die europäischen Vorschriften gegen Rettungsaktionen verstossen. Auch stellt sich die Frage, ob der Wettbewerb verzerrt werde, wenn schwächeren Banken zum Nachteil stärkerer Banken geholfen werde, sagten die mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Politisches Problem

Über diese Fragen hinaus gibt es ein grösseres politisches Problem: Steuerzahler in Ländern wie Deutschland wollen nicht für Verluste bei Banken in Ländern wie Italien aufkommen, sagten die Personen.

Das gleiche Misstrauen erschwert die Diskussion über andere Pläne, den am stärksten betroffenen Volkswirtschaften zu helfen, eine Schuldenspirale zu vermeiden. Dazu gehören auch Vorschläge zur Ausgabe gemeinsamer Anleihen.

Frühere Diskussionen über die Einrichtung einer europäischen Bad Bank wurden abgebrochen, weil sie laut einer Sprecherin des Bundesfinanzministeriums nicht als konstruktiv betrachtet wurden.

Diskussionsbedarf

Zwar ging die Initiative von Vertretern des Euroraums aus, die Detailplanung würde jedoch der Europäischen Kommission, dem Exekutivarm der Europäischen Union, obliegen. Sollte eine Bad Bank notwendig werden, sei die Kommission offen, die Idee zu diskutieren, aber bisher liegen noch keine Entwürfe vor, sagte ein Vertreter.

Die Kommission arbeite derzeit nicht an einer Bad Bank, bestätigte auch ein Sprecher und fügte hinzu, dass sie “natürlich alle relevanten Möglichkeiten ausloten würde”, wenn über die bereits ergriffenen Massnahmen zur Unterstützung der Finanzindustrie hinausgegangen werden müsse.

(Bloomberg)