Das öffentliche Kaufangebot soll demnach voraussichtlich am 7. Januar 2019 publiziert werden und vom 22. Januar bis am 18. Februar mit Verlängerungsmöglichkeit laufen, wie CMA CGM am Montag mitteilte.

Im Rahmen der bereits im Oktober bekanntgegebenen Vereinbarung wird Ceva das Frachtmanagement-Geschäft des französischen Reedereikonzerns übernehmen. Gleichzeitig meldete der Ceva-Hauptaktionär ein Bar-Angebot in Höhe von 30 Franken je Ceva-Aktie an. Damit offeriere man anderen Aktionären, die aus ihrem Investment aussteigen wollten, eine Möglichkeit dazu. CMA CGM hielt zu dem Zeitpunkt bereits 33 Prozent an Ceva, was ein Pflichtangebot notwendig machte. Der Anteil ist mittlerweile auf über 37 Prozent angestiegen.

Die Prämie des Angebots betrug zum Zeitpunkt der Veröffentlichung 33 Prozent auf den damaligen Schlusskurs. Am vergangenen Freitag ging die Ceva-Aktie bei 29,55 Franken aus dem Handel.

Vom Angebotspreis von 30 Franken werden bis zum Vollzugsdatum des Angebots noch allfällige Verwässerungseffekte abgezogen, die bis dahin anfallen, so etwa Dividendenzahlungen, Kapitalrückzahlungen oder Kapitalerhöhungen unter dem Angebotspreis.

Der Verwaltungsrat von Ceva sieht die Partnerschaft mit CMA CGM als mittel- und langfristig attraktiven Wertgewinn für die Aktionäre an und ortet Wachstumschancen. Sie soll es erlauben, den Kunden effiziente end-to-end Supply-Chain-Lösungen zu wettbewerbsfähigen Konditionen anzubieten.

Das Angebot von CMA CGM steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Bewilligungen.

(AWP)