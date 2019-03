Konkret verstösst laut einem Bericht der "Finanz und Wirtschaft" (FuW) die Abfolge vom Versand des formalen Einladungsbriefs und der Schliessung des Aktienbuchs gegen die Statuten. Somit werde das Ergebnis der GV anfechtbar.

Am Dienstagmorgen hatte der Panalpina-Verwaltungsrat mitgeteilt, er unterstütze den Antrag der Grossaktionärin Ernst Göhner Stiftung (EGS). Dieser sieht vor, den Standard "One Share - One Vote" umzusetzen.

Eine Gegenposition nehmen die Panalpina-Minderheitseigner Cevian und Artisan ein. Konkret äusserte sich Cevian in der Vergangenheit gegen die Abschaffung der Stimmrechtsbeschränkung, weil eine solche den dominanten Einfluss der Stiftung zementieren würde, so die Haltung.

(AWP)