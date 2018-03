Der Transport- und Logistikkonzern Panalpina hat im Geschäftsjahr 2017 mehr umgesetzt und verdient. Der Nettoumsatz stieg um 6,5% auf 5,53 Mrd CHF. Der aussagekräftigere, um die volatilen Frachtpreise bereinigte Bruttogewinn sank allerdings um 2% auf 1,4 Mrd CHF.

Beim Betriebsgewinn (EBIT) konnte Panalpina um gut ein Viertel auf 103,3 Mio CHF zulegen, wie der Basler Konzern am Mittwoch in einem Communiqué bekannt gab. Unter dem Strich verblieben 57,5 Mio CHF Reingewinn nach 52,3 Mio CHF im Vorjahr. Die Gewinnsteigerung gelang allerdings nur, weil im Vorjahr Restrukturierungskosten das Ergebnis nach unten gezogen hatten. Rechnet man diese heraus, hätte Panalpina weniger EBIT und Reingewinn gemacht. Dennoch sollen die Aktionäre wie im Vorjahr eine Dividende von 3,75 CHF je Titel erhalten.

Mit den vorgelegten Zahlen hat Panalpina die Erwartungen der Finanzgemeinde nur beim Umsatz leicht übertroffen, bei den Gewinnzahlen dagegen verfehlt. Analysten hatten mit einem Nettoumsatz von 5,50 Mrd CHF, einem EBIT von 105 Mio und einem Reingewinn von rund 73 Mio CHF gerechnet.

Sorgenkind des Konzerns bleibt die Seefracht. Hier nahmen die Volumina zwar um 2% zu. Panalpina transportierte 1,52 Mio Standardcontainer (TEU). Der Bruttogewinn nahm indessen ab auf 427,2 Mio CHF nach 443,8 Mio CHF im Vorjahr. Wesentlich tiefere Margen, eine schwierige Lage am Markt sowie höhere Kosten wegen der fortlaufenden Einführung eines neuen IT-Systems vergrösserten den Betriebsverlust massiv. 2017 schrieb die Seefracht rote Zahlen von 15,1 Mio CHF, nachdem es im Vorjahr lediglich 0,6 Mio CHF gewesen waren.

Besser lief es in der Luftfracht, die praktisch den ganzen Gewinn des Konzerns erzielt. Hier stiegen die Transportvolumina um 8%. Der EBIT verbesserte sich von 80,8 Mio auf 110,3 Mio CHF. In der Logistiksparte kletterte der EBIT von 1,8 Mio auf 8,1 Mio CHF.

Für das laufende Geschäftsjahr 2018 zeigt sich Konzernchef Stefan Karlen zuversichtlich. Denn alle relevanten Wirtschaftsindizes würden nach oben tendieren: "Wir haben in der Luftfracht einen soliden Fortschritt gemacht und eine gute Flughöhe erreicht, auf der wir aufbauen können." In der Seefracht wisse Panalpina, was zu tun sei, um wieder in ruhigere Gewässer zu finden.

(AWP)