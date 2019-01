Die Nachfrage wurde weiter von der guten Entwicklung in Asien sowie Nord- und Südamerika getrieben. Die Produkte und Systeme des Anbieters von Intra-Logistiklösungen sind bei Postunternehmen, Airports oder Online-Händlern weiter gefragt.

2018 kletterte der Umsatz um rund 24 Prozent auf den Rekordwert von 560,1 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. In lokalen Währungen betrug das Plus 23 Prozent. Der Auftragseingang belief sich auf 592,6 Millionen und stieg damit um 29 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Beim Reingewinn wird eine überproportionale Verbesserung von mindestens 30 Prozent erwartet.

Damit hat Interroll die Prognosen der Analysten klar übertroffen. Die von AWP befragten Experten hatten im Durchschnitt einen Umsatz von 535,0 Millionen Franken erwartet.

Überproportional sei die Region Asien mit knapp 50 Prozent zum Vorjahr gewachsen, schrieb Interroll weiter. Hier sei die Entwicklung von einem Grossauftrag aus Korea gestützt worden. Grösster Wachstumstreiber sei die Produktgruppe Conveyors & Sorters (+55% gg VJ) gewesen. Die innovativen Plattformlösungen und Serviceleistungen sowie die ungebrochen robuste Nachfrage, besonders aus den Bereichen Post, Logistik und E-Commerce, hätten die positive Dynamik unterstützt.

"Die überproportionale Resultatverbesserung erklärt sich hauptsächlich aus der starken Umsatzsteigerung, unserer hohen Kosten- und Investitionsdisziplin sowie unseren weltweit realisierten Produktivitätsverbesserungen", wurde Finanzchef Daniel Bättig in der Mitteilung zitiert. "Die Gruppe startet mit vollen Auftragsbüchern zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr 2019", so der CFO weiter.

Die vollständigen Resultate, mit dem endgültigen, geprüften Zahlenwerk 2018, wird am 22. März präsentiert.

(AWP)