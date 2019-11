Im Schlepptau von guten Zahlen der dänischen DSV, die Panalpina übernommen hat, ziehen die Aktien deutlich an. Panalpina-Aktien konnten bis Mitte August in 2,375 DSV-Anteile getauscht werden. Bis 11.00 Uhr verteuern sich Panalpina Namen um 7,5 Prozent. Nach Q3-Zahlen ziehen an der Börse Kopenhagen "DSV Panalpina" um 8,2 Prozent an.

Viele Panalpina-Aktie können aber nicht mehr an der Schweizer Börse gehandelt werden, bisher umgesetzt wurden denn auch nur 2500 Stück. Denn bis zum Ablauf des DSV-Angebotes Mitte August waren den Dänen 98,4 Prozent der Anteile angedient worden.

Die restlichen 1,56 Prozent der Panalpina-Aktien sollen für kraftlos erklärt werden. Die verbliebenen Publikumsaktionäre sollen gemäss früheren Angaben in bar oder in DSV-Aktien abgegolten werden.

(AWP)