Ziel der Kooperation ist die Entwicklung eines auf der Blockchain basierenden Systems namens "TradeLens", wie Ceva am Freitag mitteilte.

Das neue System soll die Transparenz und Vorhersehbarkeit in der Lieferkette der Kunden erhöhen, wie es weiter heisst. Ceva werde eine von weltweit 90 Organisationen, die an diesem Projekt mitarbeiten würden. Dazu zählen 20 Hafen- und Terminalbetreiber, Zollbehörden und Logistikdienstleister. Mit TradeLens werde es möglich, dass mehrere Parteien eine Transaktion nachverfolgen, ohne dass ungewollt Details oder vertrauliche Informationen einsehbar seien, so die Mitteilung.

(AWP)