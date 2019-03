Im Rahmen eines vorerst auf fünf Jahre beschränkten Vertrages wird der Schweizer Logistikkonzern für die Möbelhauskette im New Yorker Stadtteil Staten Island ein 975'000 Quadratmeter grosses Distributionszentrum betreiben, wie Ceva am Montag mitteilte. Finanzielle Details zur Kooperation werden in der Meldung keine gemacht.

Vom neuen Standort aus sollen online bestellte Artikel an die Kunden von Ikea ausgeliefert werden, heisst es weiter. Das Distributionszentrum sei bereits voll in Betrieb, wobei Angestellte dort sieben Tage die Woche arbeiten würden.

Ceva und Ikea arbeiten bereits seit 2015 in Grossbritannien und Australien zusammen.

kw/uh

(AWP)