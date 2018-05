Ausserdem kommunizierte das seit Anfang Mai an der Schweizer Börse kotierte Unternehmen seine mittelfristige Zielsetzung. Zu konstanten Währungen stieg der Umsatz im ersten Quartal um 5,4 Prozent auf 1,79 Milliarden US-Dollar an, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilt. Im Geschäftsfeld Frachtmanagement erhöhte sich der Umsatz um 8,7 Prozent auf 803 Millionen US-Dollar und die EBITDA-Marge verbesserte sich um 50 Basispunkte auf 1,9 Prozent. Bei der Kontrakt-Logistik stiegen die Erträge um 2,8 Prozent auf 987 Millionen US-Dollar, bei einer um 30 Basispunkten höheren EBITDA-Marge von 3,9 Prozent.

Ceva spricht in der Mitteilung von einem guten Jahresstart bei dem sich die Trends aus den vergangenen Quartalen fortgesetzt hätten. Allerdings sei das erste Jahresviertel saisonal jeweils das schwächste des Jahres.

Neue Mittelfristziele

Für 2018 erwartet Ceva weiterhin ein gutes Mengen- und Umsatzwachstum. Zudem dürften Produktivitäts- und Kostenmassnahmen zu einer Steigerung der EBITDA-Marge führen. Dabei werde das Unternehmen von dem durch das IPO vorangetriebenen Schuldenabbau profitieren, heisst es.

Weiter formulierte das Unternehmen eine mittelfristige Zielsetzung. Demnach soll der Umsatz schneller als der Markt wachsen und die EBITDA-Marge von 3,3 Prozent im Jahr 2017 mittelfristig auf 4 Prozent ansteigen. Diese Verbesserungen sollen zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA um 100 Millionen US-Dollar führen.

(AWP)